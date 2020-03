«Son claramente los mejores en ese tipo de trabajo y les encantaría ayudaros de la manera que consideréis apropiada y segura en vuestros establecimientos», añadió.

El mensaje se firma con la etiqueta #YNWA (You’ll Never Walk Alone, Nunca Caminaréis Solos), en referencia al emblemático himno del club.

El sábado,el Manchester City y el Manchester United, dos clubes rivales y vecinos, unieron fuerzas para hacer un donativo conjunto de 100,000 libras (117,000 euros) para los bancos de alimentos de su ciudad, situada cerca de Liverpool.

They are truly the best in the business and would be delighted to help in whatever way you would deem appropriate (and safe) on your premises. Please DM me so that I can put you in contact. #YNWA 2/2

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020