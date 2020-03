El jinete criollo Javier Castellanos dio positivo por COVID-19

marzo 26, 2020 - 3:17 pm

El jinete venezolano Javier Castellanos informó a través de su cuenta en Twitter que dio positivo por coronavirus este jueves 26 de marzo, luego de regresar de un viaje por Nueva York visitando a su familia.

El integrante del Salón de la Fama se encuentra «asintomático, se siente bien y está saludable», indicó su agente John Panagot en un comunicado.

El hipódromo Gulfstream Park mantiene un estricto protocolo contra el COVID-19, una medida que derivó en la prueba física y posterior examen a Castellanos, realizados el martes 24 de marzo, luego de que llegara a Florida.

1/2- After being in New York with my family last week, I was asked by Gulfstream to come early to Florida to get tested for the virus. I was asymptomatic all along. Unfortunately the test came back last night as positive. I am otherwise healthy but will follow the doctors…

— Javier Castellano (@jjcjockey) March 26, 2020