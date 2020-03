El hombre que le roba el corazón a Irene Sáez

marzo 28, 2020 - 11:19 am

Sobre Irene Sáez Conde la revista Semana apunto en 2001: «En las elecciones presidenciales de 1998 en Venezuela la ex alcaldesa del municipio de Chacao Irene Sáez alcanzó a obtener el 49,6 por ciento de respaldo en las encuestas en su aspiración a la presidencia de ese país. Fue el punto más alto de su carrera como figura pública, que inició en 1981 cuando obtuvo para su país el título de Miss Universo. Su aventura presidencial no terminó tan bien como comenzó. En las elecciones, después de puntear en las encuestas, quedó en tercer lugar detrás del coronel Hugo Chávez y del también militar Francisco Arias. Pero la carrera política de Sáez no terminó ahí, pues con el apoyo de Chávez llegó a la gobernación del estado Nueva Esparta. Después de esto la rubia política desapareció del panorama. Se casó en forma sorpresiva con el abogado Humberto Briceño y poco tiempo después quedó embarazada. Ahora está dedicada a las labores del hogar y a cuidar de su hijo Eduardo José.

Hoy en IG el portal Tributoairene postea esta foto con su hijo ya convertido en un hombre hecho y derecho.