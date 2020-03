El hambre no está en cuarentena, las reservas de muchos ya se agotan

marzo 27, 2020 - 9:00 am

Muchos que perciben ganancias por el diario comienzan a ver las fallas a 11 días de iniciar la cuarentena por coronavirus en Venezuela

Todo un país permanece en cuarentena por coronavirus ante el repunte de casos de esta pandemia en Venezuela que ya suman, hasta hace pocas horas, 106 casos. Aunado a los 11 días de inactividad laboral, exceptuando el sector salud, seguridad, alimentación y telecomunicaciones, están los venezolanos que no cuentan con trabajo formal y que debido a la situación no han tenido más opción que quedarse en casa a la espera.

Ender Castro es uno de ellos, el cuidado de un estacionamiento le da el pan de cada día, pero con lo que le quedó de ganancias ha habido poco de ese pan en esta última semana sobre su mena.

“Yo me bandeo cuidando carros y ayudo a cargar las cajas, pero desde la semana pasada no se ha podido porque como hay que trabajar a medio turno la gente que va a comprar se queda en el carro y no dan… hace como dos días me pagaron con comida por pintar un frente, eso me sirve para resolver por unos días más, pero ¿y los demás?”, dijo Castro.

El aumento de casos y de los precios

Pero a la par del incremento de los casos positivos que se anuncian día a día durante la cuarentena también se suma el aumento de costos en los alimentos, pues algunos aseguran que, al menos, un kilo de queso ya es inaccesible.

“La semana pasada estaba en 360 mil, pero ahora en el lugar más barato te piden como mínimo 420 mil y en otros lados hasta 500 mil, y eso es lo que muchos le echamos a la arepa y pan, porque hasta con arroz solo se puede para completar, pero no hay cobres”, dijo Yesenia Castillo.

Otros manifiestan que solo salen a comprar comida, pero que las opciones comienzan a escasearse, y que ya no buscan un lugar más económico, sino uno donde sí haya.

“En las tienditas de los barrios ya no se consigue mucho, hay que caminar hasta los supermercados y se trae lo que haya y lo que uno pueda pagar, porque si hoy se acabó, mañana hay que comprarlo… lo que es pollo, a veces hay y otras no, lo que si no falta es harina y arroz, en todos lados hay y por suerte eso si mantiene el precio, pero sin gasolina cómo hace uno”, dijo Fabiola López.

A la preocupación se suman las fallas eléctricas en cuarentena, pues un temor que permanece vigente desde hace un año es poder conservar los alimentos que necesitan ser refrigerados, por lo que muchos optan por comprarlos de forma diaria.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día