El exNBA Marbury gestiona entrega de 10 millones de mascarillas

marzo 29, 2020 - 9:42 pm

La exestrella de la NBA, Stephon Marbury, que ahora es entrenador en China, dijo que tiene un acuerdo con un fabricante chino para proporcionar 10 millones de máscarillas protectoras de coronavirus a su ciudad natal, Nueva York.

El New York Post informó este domingo 29 de marzo que Marbury, cuyas 13 temporadas en la NBA incluyeron cinco con los New York Knicks, tiene un acuerdo para suministrar máscarillas para los trabajadores de hospitales en una ciudad que se ha convertido en el epicentro del brote del virus en Estados Unidos.

Marbury, un ex base que jugó seis temporadas en China y ahora entrena a los Royal Fighters de Beijing, dijo que se inspiró tras las historias de enormes alzas de precios para las máscaras que los trabajadores de Nueva York necesitaban tan desesperadamente.

I’m helping source mask for the Brooklyn Borough President. He’s not able to be here so he asked me to help. I’m from Brooklyn and my family lost loved ones due to the virus. It’s a sad time so I’m trying to help another BROOKLYNITE help people. https://t.co/3rl3KmzYQ1

— I AM PEACE STAR (@StarburyMarbury) March 29, 2020