El comisionado Adam Silver como otros directivos de la NBA reducirán su salario

marzo 27, 2020 - 1:41 pm

Ante la crisis sanitaria actual del NBA, la Liga reducirá el salario de sus directivos mejor pagados en todo el mundo, así lo informó el periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN.

La reducción será de un 20% y afectará tanto al comisionado Adam Silver, como al número dos en el despacho oval de la competición, Mark Tatum.

Aproximadamente 100 de los ejecutivos con mayores ingresos de la oficina de la Liga, dijo el subcomisionado.

Hay que reducir gastos de cara al futuro y la medida se adopta en medio de una situación inédita y sin que se sepa cuándo se va a reanudar la mejor Liga del mundo, algo que se puede dar dento de 80 días según determinados analistas como John Gollinger.

“Estos son tiempos sin precedentes y, como otras empresas en todas las industrias, necesitamos tomar pequeños pasos en el corto plazo para lidiar con el duro impacto económico que esto tiene en nuestro negocio y en la organización”, pudo alegar Mike Bass, portavoz de la NBA, a ESPN.

This salary reduction includes commissioner Adam Silver and deputy commissioner Mark Tatum, sources said. There are no widespread cuts to the rest of organization; no support or administrative staff are impacted. Top executives and senior leaders are first to takes these cuts now

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2020