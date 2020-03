El CenturyLink Field, estadio de NFL y MLS, será habilitado como hospital en Seattle

marzo 29, 2020 - 4:05 pm

El CenturyLink Field, estadio de Seattle Seahawks, de la NFL, y del Seattle Sounders, de la MLS, servirá para construir un hospital médico militar temporal para albergar pacientes con otras enfermedades.

Ante la epidemia del coronavirus en el estado y en la ciudad, los centros médicos han estado repletos de pacientes infectados, por lo que este hospital será exclusivamente para tratar a pacientes con otras enfermedades, con el objetivo de tenerlas por separado y evitar más contagios.

Alrededor de 300 soldados del Hospital de Fort Carson, Colorado, viajarán a Seattle para atender a más de 150 enfermos con diferentes enfermedades en las instalaciones del CenturyLink Field.

«Sabemos que este hospital de campaña del Ejército será una alternativa y reducirá la carga sobre los hospitales de aquí. Los militares están aquí para ayudar, no para hacerse cargo. Están aquí porque saben que Seattle lo necesita”, anunció Jenny Durkan, alcaldesa de la ciudad.

El CenturyLink Field, que fue inaugurado en el 2002 bajo el nombre de Qwest Field, albergó la final de la MLS 2019, donde Seattle Sounders se coronó campeón tras vencer 3-1 a Toronto.

NEWS | We have established the Seattle Sounders FC Relief Fund in the fight against COVID-19.

This targeted relief effort supports individuals, non-profits and small businesses in the neighborhoods surrounding @CenturyLink_Fld. 💚

📝https://t.co/zpwKAKEZ1U pic.twitter.com/BLoVOnQc4m

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 25, 2020