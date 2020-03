EEUU acusa a Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y ofrece $15 millones por su captura

marzo 26, 2020 - 11:32 am

La justicia estadounidense también señaló a Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá Cordones. El Departamento de Estado prometió $10 millones por ellos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó, este jueves 26 de marzo, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “narcoterrorismo” y conspiración.

La acusación la hizo el fiscal general Bill Barr, en una videoconferencia, quien también incluyó a casi una docena de otros funcionarios del Gobierno venezolano.

Maduro es acusado de «haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína», declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anunció en un comunicado que el Departamento de Estado «ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información relacionada con el presidente Nicolás Maduro», a quien Washington no reconoce como la autoridad legítima del país.

La justicia estadounidense también señaló al ministro Tareck El Aissami, a Hugo Carvajal y el exjefemilitar Cliver Alcalá Cordones, mientras el que el Gobierno norteamericano, al mismo tiempo, ofreció 10 millones de dólares por información que conlleve a la captura de estas personas.

Asimismo, fueron acusados por el Fiscal General de USA, el ministro Vladimir Padrino López, el presidente del TSJ, Maikel Jose Moreno Pérez, Luis Motta Dominguez, Nestor Reverol, entre otras personas allegadas al Gobierno nacional.

Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 26, 2020

Today @StateDept announced a series of rewards up to $10 million and $15 million for information leading to the arrest and/or conviction of five Venezuelan nationals indicted by @TheJusticeDept for their roles in international narcotics trafficking. https://t.co/Hfx2Q32gXN pic.twitter.com/drlpKtCMLD — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 26, 2020

Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges. Learn more: https://t.co/3PM0rePFZI pic.twitter.com/C5LVQNljPT — Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020

Noticia al Día/Con información del Departamento de Estado de EEUU, Departamento de Justicia de EEUU y AFP