DRAMÁTICO, médico argentino ve morir a su amigo en sus brazos por Coronavirus

marzo 23, 2020 - 2:02 pm

La historia la cuenta el diario digital argentino Crónica. Un médico ve morir en sus brazos a uno de sus mejores amigos. El Coronavirus no cesa en su ataque desalmado contra la humanidad.

Médico atendió al amigo en cuarentena y se le murió en los brazos

Un profesional de la salud santacruceño que ofreció su ayuda durante el aislamiento obligatorio por coronavirus en Caleta Olivia compartió en las redes sociales su dramática historia.

El cirujano, gastroenterólogo y radiólogo Juan Acuña Kunz relató a través de sus redes sociales una dramática historia que le tocó vivir durante la cuarenta decretada en todo el territorio argentino por coronavirus ( Orthocoronavirinae).

El profesional de la salud, que además fue concejal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y diputado nacional, decidió colaborar con el difícil momento que atraviesa el país brindando sus conocimientos para “atenderlos en cualquier circunstancia, en forma voluntaria y gratuita” debido al aislamiento social y obligatorio dispuesto por Alberto Fernández.

El sábado, salió a las calles a cumplir con sus labores y le sucedió «algo tremendo», según posteó en Facebook. «En mi recorrida me pasó algo tremendo: Estaba visitando un enfermo y me llamó mi amigo el ‘Vaquita’ Rodríguez, avisando que sintió un dolor en el pecho después de bajarse de una bicicleta fija”, remarcó.

Y siguió con su relato: «Se sienta, lo examino, le tomo la presión y está con una crisis hipertensiva. Le vuelvo a tomar el registro y se me cae encima, hace un paro y no hubo manera de sacarlo a pesar del esfuerzo de reanimación hecho en compañía de otro amigo, Sergio Mella. Llegó la ambulancia, siguieron ellos y finalmente en el hospital no lo pudimos reanimar. Se nos fue un amigo, un compañero de andanzas y aventuras pesqueras. Estoy con lágrimas en los ojos de sólo pensar que se murió en nuestras manos y haciendo lo que debemos”.

«Qué jugada nos da la vida hermano, no te olvidare jamás, y deseo que tengas el mejor de los viajes algún día te veré allá arriba Vaquita Querido Hasta siempre!!», cerró su publicación el médico.