Diputada Magallanes denuncia «saqueo» de camiones cargados de pollo en Aragua

marzo 23, 2020 - 8:55 am

La diputada a la Asamblea Nacional Mariela Magallanes, denunció este lunes en horas de la madrugada un presunto saqueo de camiones cargados de pollo en el Estado Aragua.

A través de su cuenta en Twitter la parlamentaria por la Causa R indicó que esta situación irregular se registró a las 4:00 de la madrugada en el sector La Lagunita de Valle de Tucutunemo en el municipio Zamora del estado Aragua, en el que la comunidad salió a la calle para «saquear» camiones de Puro Lomo cargados de pollo.

Magallanes argumentó que ante la pandemia las personas en sus hogares se encuentran sin alimentos, situación que se agudiza en las familias, puesto que no están trabajando, como medida para evitar la propagación del virus.

«No hay comida en los hogares, el pueblo tiene #Hambre, la represión es la respuesta, no hay trabajo, no hay transporte, no hay servicios, hay pandemia, Maduro tiene que irse del poder, lo exige la gente cada vez con más convicción», puntualizó.

URGENTE| desde las 4:00 AM de ésta madrugada #23mar en el sector la Lagunita, de Valle de Tucutunemo en el municipio #Zamora del estado #Aragua la comunidad en la calle saqueando camiones de Puro Lomo cargados de pollos, detonaciones se escuchan ante la situación que se generó. — Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) March 23, 2020

No hay comida en los hogares, el pueblo tiene #Hambre, la represión es la respuesta, no hay trabajo, no hay transporte, no hay servicios, hay pandemia, Maduro tiene que irse del poder, lo exige la gente cada vez con más convicción.#23mar#Aragua — Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) March 23, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/NMS