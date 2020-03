DEFENDER LA VIDA (Rodrigo Cabezas)

marzo 27, 2020 - 10:08 pm

La humanidad está frente al desafío de un virus que se hizo pandemia. Los portentosos cambios tecnológicos e innovación en el transporte han sido su principal vehículo para el contagio planetario. No hay frontera ni muralla nacional que lo evite. La enfermedad, la muerte, el temor, la recesión económica con su destrucción de riqueza y empleo, y el pánico del capital, se hicieron presentes para amenazar a la especie humana. Se revela lo frágil que es la vida humana y se nos presenta la oportunidad para que los valores de la solidaridad y la bondad sean las armas de nuestra supervivencia.

Poco o nada importa el absurdo debate de las principales potencias globales sobre el origen y responsabilidad del coronavirus. Trascendente es como la afrontan. China la asumió con un gasto mil millonario en su sistema de salud,

EEUU acaba de aprobar, gobierno y oposición, un programa financiero de apoyo a empresas y personas por 2.7 billones de dólares, 2 billones desde el Tesoro, 700 mil millones desde la FED y, el Banco Central de Europa acuerda

un amplio esquema de compras de activos por 750 mil millones de euros que ayudará a los gobiernos de la comunidad. Al momento que escribo se registra que el Grupo de los 20 países industrializados y emergentes, G20 se

comprometen a inyectar más de 5 billones de dólares en la economía global para minimizar el daño económico y social de la pandemia, garantizando el acceso a equipos médicos para evitar su acaparamiento. Las dilaciones de la

crisis financiera de 2008 han sido superadas.

La pandemia mundial encuentra a mi país en su más grave momento económico y humanitario. No estamos preparados económica y sanitariamente para enfrentar un agravamiento del coronavirus 19. El distanciamiento social, sugerido por la OMS e instrumentado en Venezuela, como previsión primaria es adecuada pero insuficiente dada la vulnerabilidad y desventajas causadas en el colapso económico-humanitario de los últimos años.

¿Podemos esperar los venezolanos a que la crisis social estalle por expansión del virus o desesperación de las familias por insuficiencia de ingresos, alimentos y medicamentos? ¿Se puede hacer un cálculo político para asignar mayores responsabilidades de esta crisis al gobierno de Nicolás Maduro? La repuesta a ambas preguntas es un categórico no.

Le sale a nuestro liderazgo político, económico, social, religioso y cultural, propiciar y alcanzar un arreglo

humanitario de emergencia. Debemos rescatar el sentido de nación para decir que cada vida que se salve y cada persona que no se enferme es lo único que importa desde el punto de vista humano en este momento. Es nuestro

derecho ciudadano a convocar una gran unidad nacional frente a la emergencia, independientemente de lo que piense o haga al final el gobierno de Maduro. Esto no supone, bajo ninguna circunstancia, arriar las banderas de lucha por la libertad, la democracia, el restablecimiento del estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos hoy trasgredidos.

La nación requiere un financiamiento internacional de emergencia humanitaria que nos permita cumplir cuatro objetivos centrales: 1. Enfrentar la pandemia, esto es, dotarnos en el mundo de test de diagnóstico, equipos e insumos médicos, medicinas, camas de terapia intensiva, respiradores. 2. Una línea de crédito a tasas y condiciones preferenciales para las empresas nacionales que fabrican alimentos, medicamentos e insumos médicos. 3. Un programa de transferencia mínimo de subsistencia a los trabajadores formales e informales. 4. Compra de combustible a nivel internacional para evitar la parálisis previsible de la economía y la sociedad.

El FMI, BM y BID han apartado 50 mil, 12 mil y 12 mil millones de dólares, respectivamente, para auxiliar a países en emergencia por el coronavirus debido a situaciones de fragilidad. En 2014 el FMI otorgó un préstamo de 364 millones de dólares solicitados por el gobierno de Rafael Correa del Ecuador para atender el terremoto del 16 de abril. Lo hizo sin condicionalidad y a una tasa de interés de 1,05%. En 2016 ante el brote del virus èbola en Guinea, Liberia y Sierra Leona, África occidental, les concedió un auxilio de 404 millones de dólares, 95 como donación y 309 reembolsable a tasa de interés cero. Venezuela es miembro del FMI y, puede y debe recurrir por la vida de los venezolanos a este financiamiento, prelado por un acuerdo entre la AN legítima liderada por Juan Guiado y el gobierno de Maduro. Se asumiría el mecanismo del FMI de compras directas con supervisión internacional, y manejo por organismos multilaterales y la ONU para garantizar que la ayuda llegue a los hospitales, fábricas y trabajadores y no a las manos de la corrupción.

Otras acciones anti crisis han sido planteadas. Por ejemplo, convendría concretarse la venta de petróleo por alimento y medicinas, bajo la conducción de la ONU. Igualmente, Venezuela puede acudir al Banco Mundial donde tenemos la cartera de préstamo en nivel cero. Esta institución acaba de aprobar, en tiempo récord, una línea de crédito de 300 millones de dólares, reembolsable en 32 años y periodo de gracia de 7, al gobierno de Argentina para colaborar en la agilización del sistema de compras ante la emergencia por el COVID 19. Así mismo, las organizaciones empresariales

nacionales han formulado un cuerpo de propuestas de políticas fiscales, tributarias, bancarias y financieras que están en la dirección comentada.

No dejo de advertir la inmensa polarización que genera una extendida aspiración de cambio democrático en mi país, estas líneas no buscan el aplauso o el agravio en las redes, me las dicta mi conciencia de ciudadano venezolano. Milito en la idea de que la existencia humana solo tiene sentido en la honradez, la solidaridad y la bondad, esto significa que la vida de los otros importa en demasía. Es la esperanza de un siempre a vueltas con la sabiduría, la racionalidad y la civilidad de los seres humanos.

Rodrigo Cabezas