‘Curly’ Neal, figura de los Globetrotters, falleció a los 77 años

marzo 26, 2020 - 7:30 pm

Fred ‘Curly’ Neal, cuya característica cabeza afeitada y deslumbrantes habilidades con la pelota deleitaron a las audiencias de los Harlem Globetrotters, murió este jueves 26 de marzo a los 77 años.

Neal falleció en su residencia cerca de Houston, Texas, informó el mítico equipo de exhibición a través de sus redes sociales, sin dar más detalles.

Los Globetrotters llevaron el baloncesto a audiencias globales con su espectacular mezcla de virtuosismo y comedia, y Neal es una de sus figuras más recordadas.

Antes de que existieran la televisión por cable o el Internet «fue el mágico manejo de pelota de ‘Curly’, su tiro, su carismática sonrisa y su icónica cabeza calva en más de 6.000 partidos en 97 países» lo que logró que millones de personas se enamoraran de este juego, dijeron los Globetrotters sobre Neal, que militó en el legendario equipo durante más de 20 años, de 1963 a 1985.

Fred “Curly” Neal – the Harlem Globetrotters icon known worldwide for his trademark shaved head and charismatic smile – passed away this morning in his home outside of Houston at the age of 77. pic.twitter.com/JdZa6zTvZU

— Harlem Globetrotters (@Globies) March 26, 2020