Cuarentena con caimaneras: esto hacen en Maracaibo

marzo 25, 2020 - 5:20 pm

La ansiedad durante la cuarentena ha activado la imaginación para buscar la forma de pasar los días de prevención contra la pandemia de coronavirus

Tal como en un día normal de apagón, así definen algunos ciudadanos como pasan las horas de los 10 días de cuarentena por coronavirus que mantiene en un aislamiento preventivo al país y en especial en el Zulia, donde hasta los momentos solo se registra un caso confirmado.

Caimaneras

Las soledad domina las calles, las ha hecho huérfanas del bullicio, de la agitación citadina, del contacto para prevenir, sin embargo, esto no parece detener los momentos, por eso las tablas con dominó, ludo, ajedrez, las cartas , el bingos y los rompecabezas se han hecho presente. La intención: hacer más llevadera la cuarentena por coronavirus.

“No hay cable desde hace días, no hay nada que ver, por eso cuando no tienen nada que ver los pongo a armar rompecabezas y ahora les puse uno de mil piezas para que así se entretengan y no empiecen con ganas de salir a la calle, porque sabemos los riesgos”, dice Marbelis Arteaga.

Otros más osados sacan a pasear al balón en medio de la amenaza que extiende la pandemia, unos con tapabocas otros sin protección se lanzan en horas de la tarde cuando el Sol hace una tregua para ejercitarse de esa forma.

Se pusieron a pintar

Otros han empelado el tiempo en las labores del hogar. Quitaron las telarañas del cuarto de chécheres y sacaron la pintura. La idea es repasar o reparar paredes, puertas y ventanas, simplemente darle otro aspecto al lugar en el que deben convivir, un cariñito a la jaula en la que les ha encerrado la pandemia.

“Soy taxista y no hay gasolina para salir a hacer carreras, llevo 10 días parado en la casa, la única feliz en mi mujer, porque para andar acostado prefiero ponerme a hacer las cosas que por falta de tiempo antes no hacía. Pinté la platabanda y ahora las rejas y portones porque en diciembre no lo pude hacer, pero lo que preocupa es la comida, porque uno trabaja del diario”, dijo Jesús Ochoa.

Lea también: Dan de alta a único paciente de 56 años que padecía Covid-19 en Maracaibo

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Luis Fernando Herrera

Noticia al Día