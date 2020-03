Corina Smith: Todos me trataron mal, no fui bien recibida

marzo 29, 2020 - 3:29 pm

La cuarentena por el COVID-19 en el país, tiene a más de uno reencontrándose con sus amistades y familiares a través de los diferentes recursos que ofrece la red, los que no escaparon de esta situación fueron los protagonistas de la serie juvenil «Somos Tu y Yo», que hicieron sorprendentes revelaciones a través de un Live que propició Rosmeri Marval.

Y es que en este encuentro que duró cinco horas se escuchó de todo, una de las que más llamó la atención fue Corina Smith, quien confesó que cuando ella entró a la serie fue maltratada por el resto de sus compañeros.

Corina contó como una anécdota, que su primer día en el que entró al salón de ensayo para conocerlos a todos todos la trataron con indiferencia excepto Claudia Morales. «Yo me acuerdo que todas las niñas me trataron mal, yo creo que tu no estabas, pero como que me acerqué a un grupo «hola» (saludando con su mano), yo soy Cori soy la nueva, y como que todos me trataron mal excepto Claudia, Claudia fue mi amiga de Somos Tu y Yo», la reacción de Rosmeri a cada comentario fue «¿En serio?» y un «Ok, ah que buena anécdota», a la última afirmación de Corina que solo Claudia fue su amiga.

Dijo que Vanessa Suárez le respondió el saludo, pero todas se voltearon con indiferencia hacia ella, sintiéndose sola con «Chechi» e Ileana, ellas tres eran las tres nuevas. «En el elenco famoso de Somos Tu y Yo, fue como que nadie nos quiso, excepto Claudia», recalcó.

Los usuarios de las redes coincidieron en la cara de pérdida de Rosmeri a esta revelación a la que en realidad no le dio mucha importancia.

No todo era risas y amistad en Somos Tú y Yo, el primer día de Corina Smith en la serie fue un poco díficil… Pillen a Rosmeri al final, no encontraba qué hacer pic.twitter.com/OnpMpxg0Fk — Óscar (@oscarcallest) March 29, 2020

Corina Smith: Me trataron mal, me insultaron, me metieron un desodorante en el culo y me hicieron gritar “Soy la reina del arroz con pollo” Rosmeri: Wow que buena anécdota de verdad que la recuerdo con mucho cariño — Roberto Ferrer (@robertoferrerv) March 29, 2020

Marica me sigues dando igual la verdad, cállate anda a hacerte un sanguchito o una pasta, pero vete. pic.twitter.com/DCEAjruhUk — Mafer (@Mariaf_vr) March 29, 2020

En Caracas lo llaman chalequeo pero es bullying puro y concentrado. Aunque aseguran no serlo. El complot, la promiscuidad, las envidias más venenosas son parte del día a día de esa sociedad — Boeing B-29 💫 L'G'BT (@nikonekokun) March 29, 2020

Rosmeri es una rata, "Ohh, que buena anécdota ehhh, ehhh"😂😂 — RosirisPimentel (@RosirisPimentel) March 29, 2020

Rosmeri pensando. "Está mujer hablando tantas pendejadas y yo con mucha ropa para lavar" — Lorena♪♫♪♪#QuédateEnCasa (@mndez_lorena) March 29, 2020

