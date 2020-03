Conor McGregor realiza generosa donación a hospitales irlandeses para combatir el COVID-19

marzo 26, 2020 - 9:53 am

El peleador de artes marciales Conor McGregor se ha sumado a la ola de deportistas que están donando dinero para contribuir a la lucha contra el COVID-19.

El irlandés, de 31 años, donó un millón de euros (1,08 millones de dólares) en suministros médicos para los hospitales de las zonas más afectadas por la pandemia de coronavirus en su país.

‘The Notorius’ atendió el mensaje en Facebook del primer ministro de Irlanda, Paschal Donohoe, quien solicitó su ayuda para combatir esta dura enfermedad en su tierra natal y Conor respondió por la misma vía, con un compromiso de por medio.

“Gracias, sinceramente, por su mensaje, Ministro Paschal Donohoe. Aquí tiene mi respuesta”, escribió McGregor en Twitter donde publicó capturas de su extensa respuesta en la que confirmó el donativo.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020