Comunidades de Machiques denuncian que no reciben alimentos desde hace 3 semanas

marzo 30, 2020 - 12:44 pm

Familias en el municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, expresaron su preocupación por la falta de alimentos en su comunidad para poder acatar la cuarentena decretada por el Gobierno nacional. Aseguran tener hasta tres semanas sin recibir jornadas de comida.

“Tengo cuatro niños, y mi esposo trabaja vendiendo chicha (…) Con esta cuarentena estamos sin alimentos en la casa, entonces ¿Cómo hace un padre de familia que no tiene qué darle a sus hijos?. Le pedimos a la alcaldesa (Betty Zuleta) que traiga alimentos al sector Alfarería, Rosa Grande, Alto Viento, Mene García. Son familias pobres que también necesitan alimentos”, expresó Ninoska Rojas, vecina del sector Alfarería.

Miguel Antonio González, habitante del sector Rosa Grande, dice que hay voceros del Gobierno nacional pidiendo que se amplíe el proceso de cuarentena “pero no se dan cuenta del hambre que está pasando el pueblo con esa toma de decisiones (…) tengo que sustentar con alimentos a siete niños (…) no he podido trabajar en estos días de cuarentena. No puede salir nadie. El que no tenga tapabocas de 8 de la mañana a 12 del mediodía lo llevan preso”, dijo.

Radio Fe y Alegría Noticias