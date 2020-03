Cómo evitar la ansiedad y depresión durante la cuarentena

marzo 27, 2020 - 5:13 pm

La cuarentena está ocasionando cambios drásticos en el estado de ánimo por eso te contamos las formas de evitarlo

Desde el inicio de la cuarentena población empezó a atravesar un momento de incertidumbre y de dudas que poco a poco afectan la salud mental de las personas; principalmente de aquellas que sufren de ansiedad u otro tipo de comportamientos como trastorno obsesivo-compulsivo.

Por este motivo, es importante que en medio de la crisis que enfrenta el mundo, las personas tomen ciertas medidas, no solo para cuidar su salud física y evitar la propagación del coronavirus; también su salud mental y el estrés que la situación podría generar.

La desesperación

Enrique Atencio tiene 26 años, reside en Maracaibo solo, pues su familia vive en otra ciudad, desde el pasado 16 de marzo cuando comenzó la cuarentena ha estado encerrado, se pasea por las cuatro paredes de su apartamento, solo sale a abastecerse porque no tenía nada y esto lo agarró de sorpresa. Por eso cuando sale por comida, ponerse el tapabocas y guantes para ir al mercado por necesidad, se ha vuelto el único respiro que ha tenido en días, pese a llevar la nariz cubierta.

“Es como fuerte ya que estoy acostumbrado a salir a la calle a trabajar e incluso los fines de semana y ahora no puedo y sé muy bien porqué. La ansiedad la tengo desde que comenzó todo, lo que hago es comer lo poco que tengo aquí, esto me recuerda a la frustración que tuve durante los apagones del año pasado. Solo me he puesto a hacer las cosas de la casa, porque vivo solo y mi familia está en otras ciudades, ya no halló qué hacer en la casa, ya hice todo y la ansiedad continúa, he llorado un par de veces porque no sé qué va a pasar con mi trabajo, la economía, tantas cosas”, confesó este maracaibero.

El parte psicológico

La preocupación, el estrés, la ansiedad y la angustia, según los expertos, son sentimientos absolutamente normales a tener frente a situaciones anormales como la que estamos enfrentando. Sin embargo, como respuesta a estos, nuestro cuerpo puede generar taquicardia, insomnio, actitudes obsesivas y otras conductas que nos dañan.

“En lo emocional, podemos experimentar con alta intensidad miedo, tristeza, nerviosismo y desesperación. En lo cognitivo se presenta la preocupación, dificultad en la concentración y la atención, irritabilidad, pensamiento catastrófico y acelerado (estado de alerta), sensación de peligro inminente o pánico. De igual forma, físicamente podemos sentirnos inquietos, con taquicardia, respiración rápida, tensión muscular, temblores, sudoración, dolor en el pecho, en la cabeza, problemas digestivos y hasta náuseas”, dice la psicóloga Angélica Martínez.

Por todo lo que se pueda estar experimentando, se puede incluso llegar a relacionar los síntomas anteriores con el padecimiento del virus. Antes de concluir que tienes coronavirus, ten en cuenta que los síntomas anteriores se relacionan con lo que una persona siente al estar ansiosa y puede causar cambios en la cantidad y calidad del sueño, así como también puede afectar el apetito.

“Para evitar que esto se nos salga de las manos y nos cause un malestar significativo y prolongado durante el tiempo que debemos permanecer distanciados, es importante reconocer y aceptar las emociones buscando ayuda y apoyo en las personas con las que estamos compartiendo en cuarentena, evita la sobreinformación, cuestiona lo que estas sintiendo y pensando con la realidad y practica la meditación y respiración profunda. Si es posible y se considera necesario, de forma online, recurre a un profesional de salud mental”, recomienda la psicóloga Angélica Martínez en su red social de Insatgram @ganasaludmental.

Consejos del OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer una lista de recomendaciones hecha por su Departamento de Salud Mental para ayudar a las diferentes comunidades a cuidar su bienestar mental y psicológico durante el brote del COVID-19 y cuarentena:

Mantén conexión con tus seres queridos y trata de continuar tus rutinas diarias. Puedes lograr seguir en contacto a través de las redes sociales, las videoconferencias y llamadas telefónicas.

En momentos de estrés pon atención a tus propias necesidades y sentimientos. Realiza actividades que te gusten y que te relajen.

Haz ejercicio regularmente, duerme en tus horas habituales y come saludable.

Organiza tu tiempo para saber en qué momentos leer la última información de las noticias sobre el coronavirus para que no te cause estrés o ansiedad; y evita la información que te genere estos sentimientos. Para esto, puedes escoger ciertas horas del día para informarte sobre cuáles son los planes de tu comunidad durante este tiempo y así proteger a tu familia.

No relaciones la enfermedad con ninguna nacionalidad o grupo étnico; y en cambio, sé más empáticos con aquellos que han dado positivo al virus.

Busca la manera de compartir también historias y experiencias positivas de personas que han tenido la enfermedad y se han recuperado o han recibido el apoyo de las personas que aman.

Honra a las personas que trabajan en profesiones como la medicina que en el momento ocupan un papel importante para salvar nuestras vidas.

