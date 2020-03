Codhez exhorta garantizar el traslado de pacientes con enfermedades crónicas durante la cuarentena

marzo 30, 2020 - 1:43 pm

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) hizo un llamado al Estado venezolano para que brinde atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas y necesitan acceso constante a su tratamiento.

En el contexto del estado de alarma decretado por el Ejecutivo Nacional a causa del COVID-19, “el pasado 25 de marzo Codhez advirtió que un grupo de personas con insuficiencia renal, enfermedades oncológicas y personal de salud, se encontraba desde la 5:00 de la mañana en la sede de la plataforma comunicacional de la Policía del Municipio San Francisco esperando por la llegada de autoridades militares para ser escoltados hasta la estación de servicio El Pinar donde facilitarían el despacho de combustible de sus vehículos para su movilización”, detalló la ONG en una nota de prensa.

Tras una espera de doce horas, el grupo conformado por unas cien personas, que ya en la tarde se había reducido a la mitad, fueron notificados por funcionarios de la GNB “que no los atenderían porque no había gasolina para ellos”.

Dentro del grupo se encontraban 20 personas con enfermedad oncológica y 15 con insuficiencia renal de las unidades de diálisis Centro El Sol y San Juan Bautista.

“Estamos aquí desde la madrugada y nadie nos quiere resolver el problema, dicen que no hay gasolina. No solo el personal médico es el afectado, aquí también están los pacientes sufriendo”, manifestó una de las enfermeras. Indicaron, además, que los buses dispuestos por la Alcaldía de Maracaibo no garantizan su movilización.

Al día siguiente, el grupo conformado por los familiares de los pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud se dirigió de nuevo en horas de la madrugada hasta la estación El Pinar, siendo desalojados por funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según indica la nota de Codhez, allí les señalaron que “la gasolina era solo para la policía”. Agregan que los funcionarios remitieron al grupo de médicos y familiares de los pacientes a la sede de la ZODI en la zona norte de Maracaibo, pero en horas de la tarde, cuando fueron a solicitar la atención de las autoridades militares en La Barraca, fueron ignorados.

“Es una obligación de las autoridades en el Zulia y del Estado venezolano garantizar las condiciones para que los pacientes con enfermedades crónicas accedan a su tratamiento y medicamentos durante la cuarentena. Esto incluye garantizar la capacidad de movilización de los pacientes y/o sus familiares para el cumplimiento de su tratamiento a través de un protocolo eficiente y de atención prioritaria. En el caso de las personas con insuficiencia renal, ellos requieren trasladarse de 2 a 3 veces por semana a centros de diálisis”, aseveraron.

El exhorto de Codhez es extensible también a la situación del personal médico y de enfermería que labora en hospitales y centros asistenciales.

