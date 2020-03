Champions y Europa League sin finales en mayo: últimas víctimas del coronavirus

marzo 23, 2020 - 2:36 pm

Tal y como se esperaba, las finales de la Champions League y la Europa League, previstas para el 30 y 27 de mayo, respectivamente, fueron suspendidas por la UEFA, anunció el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado este lunes 23 de marzo.

Además, el partido por el título femenino que iba a disputarse el 24 de mayo también fue aplazado en vista de la crisis generada por el coronavirus.

Luego de la postergación de la Eurocopa hasta el 12 de junio de 2021, la UEFA decidió aplazar las dos máximas competiciones de clubes de Europa como medida ante la propagación del coronavirus.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020