CC Sabathia colaboró con los niños del Bronx afectados por el COVID-19

marzo 27, 2020 - 8:35 am

El ex lanzador de los Yankees CC Sabathia se ha unido a la batalla contra el COVID-19 en la ciudad de Nueva York al entregar el miércoles cajas de comida en el Madison Square Boys & Girls Club en el Bronx.

“El cierre de escuelas y Boys & Girls Clubs en el Bronx, a las cuales recurren muchas familias para recibir sus alimentos diarios, ha tenido un gran impacto en la comunidad», explicaron a través de un comunicado.

La organización de Sabathia realizó un convenio con las autoridades del condado neoyorquino y la empresa de entregas FreshDirect para que los alimentos lleguen a los pequeños.

«(Con la donación) esperamos ayudar a satisfacer las necesidades alimenticias para familias locales y aportar una nutrición esencial a quienes la necesitan», añadieron.

La iniciativa consistirá en entregas semanales de miles de cajas con despensas, la mayoría de ellas con alimentos no perecederos, en ubicaciones a lo largo de los cinco vecindarios.

CC Sabathia tuvo una carrera de 19 temporadas, de las cuales 11 las pasó con el uniforme de los Yankees.

CC Sabathia's charity is getting food to families in this tough time: https://t.co/xAHHCGkgRS #Yankees

— Brendan Kuty (@BrendanKutyNJ) March 26, 2020