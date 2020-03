Cannavaro pide inspirarse en el equipo de Italia del 2006 para superar

marzo 31, 2020 - 3:44 pm

El excapitán de la selección italiana campeona del Mundo en 2006, Fabio Cannavaro, exhortó a su país a inspirarse en el espíritu de aquel equipo para superar la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus.

«La gente me pregunta a menudo por qué Italia ganó la Copa del Mundo. No la ganamos porque tuviésemos suerte, sino porque fuimos el mejor equipo y porque sabíamos que íbamos a vencer», escribió el Balón de Oro-2006 en una «Carta a Italia» publicada en el sitio web The Player’s Tribune.

«Necesitamos, como país, precisamente en este momento, tener un sentimiento de unidad indisoluble», continuó Cannavaro, ahora entrenador del club chino Guangzhou Evergrande, que acaba de pasar dos semanas de cuarentena en China.

Lea sobre: La FIFA daría una «ayuda» al fútbol mundial tras impacto financiero

«No puedo describir el sentimiento horrible que siento al ver a Italia sufrir tanto, viendo tantas vidas perdidas cada día», destacó el exdefensa del Real Madrid, Inter de Milán y Juventus de Turín entre otros equipos.

«Puede parecer extraño hablar de deporte en un periodo como éste, pero como todos sabemos, el fútbol es más que un deporte en Italia. Cuando la selección juega, todo el mundo tiene el sentimiento de formar parte, todo el mundo está unido. Y cuando nosotros, los italianos, estamos unidos, solemos ser buenos», recordó Cannavaro.

La pandemia del nuevo coronavirus ha infectado a más de 100.000 personas en Italia, provocando casi 11.600 fallecidos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias