Cancelación de los Olímpicos de Tokio «no está en agenda» dice el Comité

marzo 20, 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) está evaluando varios escenarios para los Juegos de Tokio en medio de la pandemia de coronavirus, pero la cancelación no es uno de ellos, dijo el presidente del organismo, Thomas Bach, a The New York Times.

Los organizadores del mayor evento deportivo mundial han dicho en repetidas ocasiones que los Juegos empezarán en la fecha prevista del 24 de julio, incluso a pesar de que el rápido avance del virus ha paralizado las competiciones a nivel global, reseñó Panorama.

El coronavirus, que emergió en China a fines del año pasado, ha acabado con la vida de más de 10.000 personas en todo el mundo, aumentando el temor a un aplazamiento o cancelación de los Juegos.

No obstante, Bach afirmó que el COI no está estudiando siquiera la suspensión de la cita. “La cancelación no está en la agenda. Estamos comprometidos con el éxito de estos Juegos”, afirmó.

Dijo que sería «prematuro» en este momento posponer los Juegos (24 julio-9 agosto) aunque admitió que el COI está «considerando diferentes escenarios» frente al impacto global de la pandemia.

Agencias