Bolsonaro anuncia que llegó primer lote de kits de examen rápido a Brasil

marzo 31, 2020 - 6:51 am

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro anunció este martes 31 de marzo, que a su país llegó el primer lote de kits de examen rápido

A través de su cuenta explicó que 500 mil artículos de un total de 5 millones donados por la empresa @valenobrasil serán distribuidos en 26 estados de Brasil y el Distrito Federal.

Bolsonaro informó además que llegó equipo para la UCI al Hospital de Clínicas en Porto Alegre con recursos del Ministerio de Educación, así como la dotación de camas a 40 Hospitales Universitarios (la red más grande de Brasil), para hacer frente al COVID-19.

El número de muertes por el nuevo coronavirus en Brasil se elevó a 136, veintidós más en el último día, mientras que los casos confirmados se incrementaron un 9% hasta los 4.256, según informó este domingo el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias confirmaron 353 nuevos contagios en 24 horas, menos que los 487 casos que se sumaron en la víspera a los 502 del viernes.

Chegaram os equipamentos de UTI do Hospital das Clínicas de Porto Alegre de recursos do @MEC_Comunicacao. Mais vindo para expansões dos leitos de 40 Hospitais Universitários (maior rede do Brasil), no enfrentamento do covid-19 e outros anúncios diários em nossas redes sociais. pic.twitter.com/fnEHgEuz2U

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 31, 2020