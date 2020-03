Bob Gibson: El pitcher que era tan bueno que MLB tuvo que cambiar las reglas

marzo 22, 2020 - 8:56 am

Esta es la historia de Bob Gibson el lanzador que provocó un cambio en la zona de strike debido a su gran dominio en la lomita

Por las Grandes Ligas han desfilado una gran cantidad de pitchers de grandes aptitudes y legendarios: Desde los de la vieja escuela cómo Cy Young, Nolan Ryan, Sandy Koufax, hasta los más recientes cómo Max Scherzer, Clayton Kershaw y Justin Verlander. Sin embargo, ninguno ha tenido una temporada tan dominante que MLB tuvo literalmente que cambiar las reglas para evitar que siguiera dominando la liga: Su nombre es Bob Gibson.

Bob Gibson es un miembro del Salón de la Fama que jugó toda su carrera en los Cardenales de San Luis, de 1959 hasta 1975. Ganó dos Series Mundiales, dos Cy Youngs y el MVP de la Liga Nacional en 1968, y ese mismo año su rendimiento fue tan dominante que para el año siguiente MLB pasó reglas para evitar que siguiera dejando ver a la liga cómo de amateurs.

Literalmente su año fue brutal: Ganó 22 partidos y perdió 9, ponchó a 268 bateadores y completó 13 blanqueadas y 28 juegos completos en 34 aperturas además de llegar a la Serie Mundial. Pero quizá su logró más increíble fue la efectividad que registró ese mismo año: 1.12, récord de las Grandes Ligas en una temporada en la live-ball era y algo que nadie se ha acercado desde entonces. Entre el 2 de juno y el 12 de julio de esa temporada, enfrentó a 261 bateadores sin recibir una sóla carrera limpia. Simplemente increíble.

