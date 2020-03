Bad Bunny se transformó en mujer para el video “Yo perreo sola”

marzo 27, 2020 - 5:26 pm

Bad Bunny estrenó el video de “Yo perreo sola”, pero no uno cualquiera pues en él aparece vestido de mujer y que simplemente está rompiendo Internet.

El nuevo video se llama “Yo perreo sola”, y ha sido estrenado hace pocas horas, y en él Bad Bunny interpreta a diferentes mujeres y saca sus mejores pasos de perreo.

Al inicio del video musical, el artista urbano aparece con una blusa, falda y botas de plástico, con los labios pintados, pestañas postizas, sombra en los ojos y peluca para empezar la canción. Seguidamente muestra un look distinto, en el que tiene un vestido naranja, menos maquillaje, pelo largo y rizado y un escote con pechos grandes, demostrando no que solo se puede vestir de mujer, si no que le queda más de un estilo.

“NI UNA MENOS”

Durante una de las escenas de su video, en donde hay un fondo verde, se puede ver un letrero que dice: «NI UNA MENOS», haciendo referencia a la lucha en contra de la violencia de género que las mujeres alrededor del mundo han llevado a las calles en los últimos meses. Sin duda un poderoso mensaje de respeto en un momento en que los femicidios en Latinoamérica se han agudizado.

A lo largo del tema se habla de una situación bastante habitual durante las noches de fiesta y es que a muchas mujeres les gusta bailar sola, incluso, en el final del video sale la leyenda “si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.

No es la primera vez que el cantante hace un llamado para que se respete a las mujeres, aunque ha sido criticado, pues se argumenta que varias de sus canciones están cargadas de misoginia y se interpreta a la mujer como un objeto sexual.

