Así andan las cosas con las y los amantes con el coronavirus

marzo 19, 2020 - 5:34 pm

Rebeca es la amante de Jorge y Marcelo es el amor a escondidas de Nardys a quien todos conocen por Los Haticos como La Nena.

Las relaciones extramaritales son un secreto a voces. Culturalmente existen “las queridas” o amantes. Pensamos en ellas y en ellos,suponiendo, que una o un amante solo existen si hay una esposa o un esposo engañado. A eso llaman “triángulo amoroso”. La acción de ser infiel o buscar en camas ajenas la pasión, robarle la pareja a otro u otra, se llama de mil formas: poner cuernos, pegar cachos, soplar el bisteck y canitas al aire cuando la cosa no será duradera.

Las mujeres amantes se llevan la peor parte. Son estigmatizadas y expuestas al escarnio público.

Como todas las cosas hoy tienen el toque del Corona Virus y la orden de Cuarentena Social decretada por el Gobierno Nacional, se nos ocurrió pensar en las amantes y los amantes. Nada complicado. Tomamos el teléfono y llamamos a Rebeca, Jorge, Marcelo y Nardys para saber su opinión y cómo andaban en su relación.

Llamada a Rebeca

– Aló, ¿Rebeca?

– Si, ella habla.

– Rebeta soy el periodista Tom. Una amig me dio tu número.

– Ajá ¿y eso?

– No te vayas a molestar, ¿aún llevas tu relación con Jorge?.

– Dios mio ustedes si averiguan. Bueno, guapo, sigo con Jorge pero creo que esta vez si tendremos que terminar.

– ¿Y eso?¿ te lo ha pedido?

– No, pero, una siempre sabe, una presiente.

– ¿Lo has notado extraño, distinto?

– Si, lo llamé dos veces y no lo llamo mas. Me habló seco, y con el ruido de las hijas. Lo sentí feliz en su casa.

– ¿Qué piensas hacer?

– No sé todavía, Gordo, pero, él se lo pierde.

– Muchas gracias por tu atención, Rebeca.

– Ay de nada, Gordo ¿y tu eres casado, Gordo?

– Gracias, Rebeca…. Gracias… corté con un extraño temblor en la boca del estómago.

Llamada a Marcelo

– Hola ¿es Marcelo?

– Sí, quien allá

– Tom, soy periodista y me…. (cortó y no atendió nueve llamadas posteriores. Marcelo es un amante cuidadoso).

Llamada a Nardys

– Aló, ¿señora Nardys?

– Si, diga.

– ¿A usted le dicen La Nena?

– Así me llaman… ¿con quien hablo?

– Soy periodista

– ¡Ay no me vaya a dar una mala noticia!

– Para nada, me gustaría preguntarle sobre su relación con…

– ¡Muchacho, estáis locoo!. (corta la llamada)

Cinco minutos después entra un mensajito de Wasap:

– Tengo a mi marido aquí. Coño, casi me matas. Ya no voy a seguir viendo a Marcelo. Estos días he estado pensando que mi viejito me quiere. Aquí estamos los dos solitos cuidando que no nos joda el malparío coronavirus.¿Y que ya llegó a Maracaibo? ¿Será verdad?

– Si es verdad. Gracias por responder.

Llamada a Jorge

– Hola, ¿Señor Jorge?

– Soy yo, quien es

– Soy el periodista Tom

– ¿Y qué queréis papi?

– Es para ver si me responde unas preguntas sobre su relación con..

– ¡Que de bolas, tenéis vos!… otra voz “quien es Jorge, qué quiere, a que es la perra esa, claro ahora te vais a ir a contagiarte en la calle, si sales aquí no vayas a volver… (cortan).

Sin duda el coronavirus y la cuarentena ponen en su peor momento a las amantes. Como a la bolsa y el petróleo.

Tom Cruz