Aprendieron cómo hacer tapabocas para donarlos por el coronavirus

Buscaron cómo hacer tapabocas y desde ese entonces han elaborado más de 350 ejemplares para los más necesitados, pero necesitan tela para poder seguir

Conocer el método de cómo hacer tapabocas fue lo que impulsó a miembros de la capilla La Merced del Valle, a través de Caritas San Ramón Nonato, al norte del Maracaibo, para ayudar a quienes por razones económicas, y otros de conocimiento, no están al tanto de los riesgos de la pandemia que amenaza a la población.

Una de sus creadoras habló con Noticia al Día para contar sobre esta idea y lo que necesitan para continuar con esta solidaria labor “Inicialmente fuimos a misa el domingo, cuando no estaba la cuarentena, y nos preocupó ver a muchos de nuestros abuelitos sin tapabocas porque son los más vulnerables y hay que cuidarlos, entonces miembros de la congregación, Carlos Jiménez, Hilda de Oviedo, Petra Linares y mi persona Ida Sandrea con el apoyo de Caritas San Ramón Nonato y la iglesia La Merced del Valle entonces, comenzamos a crear estos tapabocas artesanales de ahí se fueron sumando muchas personas”, dijo Sandrea.

Necesitan tela para continuar

Además realizaron unos videos tutoriales para enseñar a las personas cómo hacer tapabocas y que esta iniciativa se propague para la ayuda entre todos. La meta de este grupo es que quienes quieran colaborar con la donación de tela para continuar con esta labor, lo hagan a través del Instagram @caritassanramon y así ayudar entre todos a prevenir o minimizar los riesgos de contraer el coronavirus.

Entrega y charlas

Además de atender el llamado de cómo hacer tapabocas, al momento de la entrega, ofrecen una especie de charla con el tópico principal que es mostrar la realidad de la enfermedad y las formas de contagio, así como los métodos de protección para evitar que la pandemia se siga propagando.

“Al entregarlos concienciamos a las personas, porque hay mucha gente que no tiene acceso a Internet o no tienen las medidas para conocer más de la enfermedad, saben que hay un virus, que es una pandemia por eso les explicamos que el tapabocas dura pocas horas de protección, que deben lavarlo, lo ideal es que sea desechable, pero de verdad no todos tienen los medios cómo adquirirlos por eso les recomendamos que los laven, los pongan al Sol y les pasen plancha de acuerdo a las recomendaciones de nuestra doctora”, finalizó Sandrea.

