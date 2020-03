Aplazan el Gran Premio de España de MotoGP

marzo 26, 2020 - 4:38 pm

El Gran Premio de España de MotoGP, que debía celebrarse del 1º al 3 de mayo en el circuito de Jerez, se ha pospuesto a una fecha todavía sin determinar debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron este jueves los organizadores.

«Como la situación se mantiene en constante evolución, no se puede confirmar una nueva fecha para el Gran Premio de España hasta que se aclare cuándo será posible celebrar exactamente el evento», informaron MotoGP y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) en un comunicado.

«Tan pronto como esté disponible, se publicará un calendario revisado», añadió la nota de los organizadores.

Los cuatro Grandes Premios anteriores ya han sido anulados (Catar en categoría de MotoGP) o aplazados a la segunda parte de la temporada (Tailandia, Américas y Argentina).

Puedes leer: La pandemia del coronavirus obliga a adaptarse al Mundial de MotoGP

Para ello, el campeonato ha sido prolongado del 15 al 29 de noviembre y debe acabar, no con uno, como estaba previsto, sino con dos bloques de tres carreras en tres semanas, cortadas por un fin de semana de descanso.

La próxima carrera programada es el Gran Premio de Francia en el circuito Bugatti de le Mans, del 15 al 17 de mayo.

Ángel Nieto ha sido el piloto más ganador en la historia del Gran Premio de España de Moto GP con 11 triunfos, seguido por el pos los nueve del italiano Valentino Rossi. Marc Márquez ha conquistado las dos últimos años en el circuito de Jerez.

Due to the ongoing coronavirus outbreak, the #SpanishGP 🇪🇸 has been postponed 📋

Full details in the article below ⬇️https://t.co/pVTTW4Cyhb

— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) March 26, 2020