Anuel AA enciende las redes tras comentarios por el estreno de «Yo Perreo sola» de Bad Bunny

“No quiero amigos en la industria aparte de Yankee, Nicky Jam y Farruko y Ñengo y Kendo en serio, déjenme QUIETO… ustedes son raros con cojones y tontos e hipócritas. ¡No puedo irme mas na en contra de mis ideales por un negocio!!!!!!!», así publicó en su estado el artista boricua Anuel AA tras el estreno del nuevo video de Bab Bunny «Yo perreo sola» que desató las críticas en las redes.

Enmanuel Gazmey Santiago o simplemente Anuel AA como es conocido el reguetonero publicó su estado en el Whatsapp justo después del estreno del nuevo video de Bunny, por lo que se generó la sospecha que estos fueron a propósito de este evento. «Me cansé de las máscaras, no se peguen pa donde mí en ningún lado que me vean en serio los demás a menos que tengamos negocios o algo así». Y advierte «ENSERIO… sino voy a prender la mala vibra de una…».

Con eso dejó muy en claro que sus relaciones en el futuro serán simplemente de negocios, de resto cada quien por su lado.

Anuel AA siempre está en el ojo del huracán, al igual que su pareja la cantante Karol G creando polémicas en el medio artístico. Pero luego que se generara la trifulca y lo catalogaran de homofóbico y machista por las redes, el artista desmintió que sus comentarios fueron por ese video.

«Que carajo tiene que ver mi historia con el video de Bad ????? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ tranquilo pa la próxima les hago un mapa y un dibujo pa que entiendan el mejor el mensaje 😉😘», publicó el rapero.

Bad Bunny estrenó este viernes su video «Yo perreo sola», en el interpreta a varias mujeres y expone sus mejores pasos de perreo, lo que fue aceptado de forma grata por sus seguidores.

Anuel trends after speculation he’s addressing Bad Bunny’s “Yo Perreo Sola” video:

“I don’t want friends in the industry…you guys are weird as hell, fools & hypocrites. I cant go against my morals for business! Im tired of masks, dont get close to me in any place y’all see me” pic.twitter.com/tUtux8jxt2

— Pop Crave (@PopCrave) March 28, 2020