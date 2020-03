Ángel García Banchs catalogó como «ignorante» al Gobierno nacional por medidas anunciadas

marzo 23, 2020 - 8:45 am

El economista Ángel García Banchs arremetió contra el presidente Nicolás Maduro, a quien catalogó de «ignorante», luego del anuncio este domingo de nuevas medidas económicas establecidas para enfrentar el coronavirus y amparar al trabajador.

A través de su cuenta en Twitter aseveró que “la solución no es paralizar la circulación (que el inquilino/prestatario no circule el dinero del alquiler/interés al arrendador/prestamista), sino todo lo contrario”.

señaló este lunes sobre las medidas económicas anunciadas este domingo por el presidente Nicolás Maduro que “los socialistas todos, pero sobre todo aquellos como el narcotraficante Maduro, son ignorantes“.

“Cuando un socialista sugiere que no se paguen los alquileres, no resuelve el problema, lo que hace es pasarlo del inquilino al arrendador. No hay que ser doctor en economía para entender esto“, agregó.

El economista significó que «Es en libre mercado con un diseño y ejecución apropiado de política fiscal y monetaria que los resultados serán los mejores, frente a la tragedia que vivimos», aseguró.

“Venezuela está mal posicionada para atajar la crisis del coronavirus. No tenemos un Gobierno legítimo, el de Maduro es un narcorégimen y el de Guaidó una burla sin importancia alguna. Hoy necesitaríamos un gobierno capaz de endeudarse en divisas o un FONDEN no narco-saqueado”, destacó.

