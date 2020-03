Ana Karina Manco muy molesta en su cumpleaños porque «barrieron» el supermercado (Video)

marzo 20, 2020 - 3:38 pm

La actriz venezolana, Ana Karina Manco, está molesta en su día de cumpleaños porque ha ido al supermercado en Miami donde reside y ha encontrado los anaqueles pelaos. «Barrieron» el establecimiento los compradores compulsivos y eso le «voló la piedra» a la bella artista quien escribió en su cuenta de IG: Verificado

Impresionada con lo que ocurre aquí en miami en los auto mercados .

Quisiera escribiendo expresar mejor mis ideas,que salieron tan difusas en este momento.

Ver un mercado “VACÍO ” porque piden quedarse en casa o hablamos de cuarentena por un virus que se quiere erradicar,no significa acabar con el mercado porque la comida y afines se va terminar. Tampoco estamos hablando de toque de queda!

Es una cuarentena para los enfermos y para los que no lo estan también pero …

Que significa esto? tomar precaución y distanciamiento social ,es decir evitar salir por salir ,no ir a lugares repletos de gente, no asistir a conciertos,eventos sociales y sobretodo si eres adulto o estás enfermo ( eso lo han repetido reiteradas veces) ten mucho cuidado.

Como es posible que los mercados los dejen vacíos como si la cuarentena significara que no van a distribuir más productos? Ustedes piensan que los que manejan los camiones ,las distribuidoras, las empresas que producen y más, no van abastecer más nunca los mercados ?

Que todos se van a enfermar y los camiones no van a llegar?

Señores no viene un huracán , donde se inundan las calles , se caen los puentes y quizá no llegue los camiones , ni se va a ir la luz, ni van a desaparecer los automercados porque el huracán se lo lleva, no!

Estamos hablando de un virus que se transmite , que van 10 mil muertos ( de 250 mil casos) de 170 países del mundo , que a todos nos preocupa y ya tenemos un master de tanta info ,estamos súper atentos porque podemos ser uno de ellos ,pero no se cura ,ni se evita dejando los mercados vacíos y acumulando comida y productos de sus casas.

Una cosa es cuidarse ,evitar y otra es alarmarse y alarmar .

Ya es bueno que dejen de alarmar con tanta info catastrófica , amenazantemente y angustiante…generando pánico!

Ya se sabe lo que está pasando tomen su distancia, lávense las manos, tomen sus previsiones pero sigan viviendo y dejen vivir , ya hay que parar el caos que no nos lleva a nada ,sino a más caos en todos los aspectos!

Tranquilízate .. piensa y actúa. que acompañó con un video.