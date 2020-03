AN exige al Gobierno que difiera el pago de impuestos por el covid-19

marzo 22, 2020 - 12:40 pm

El presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó exigió al Gobierno que debe diferir el pago de impuesto, debido a la cuarentena social para prevenir la propagación del covid-19 ordenada.

A través de su cuenta en Twiiter, Guaidó escribió que la mayoría del país vive del día a día, por lo que el Parlamento impulsará medidas por el bienestar de los venezolanos, y sentenció que el Gobierno debe por las condiciones que creó.

En un audio adjunto a la publicación, el presidente de la AN cuestionó: «¿Cómo quedarnos en casa si no se tiene suficiente alimento? ¿Cómo pedirle a un empresario, a un comerciante, que pague impuestos este mes cuando no se está produciendo?».

Dijo que los venezolanos están vulnerables cotidianamente y ante la pandemia, aún más.

Exhortó a los venezolanos a permanecer en cuarentena, sin embargo, dijo que el Gobierno deben tomar medidas que garanticen que la ciudadanía no salga a las calles: «diferir el pago de impuestos de inmediato por un asunto de humanidad y supervivencia ante la paralización de la mayoría de las actividades laborales luego de la cuarentena que anunció el presidente Nicolás Maduro».

Guaidó afirmó que estas y otras decisiones son parte de las medidas que el gobierno encargado y la Asamblea Nacional impulsarán para el bienestar de la población.

Finalmente, aseguró que cuenta con países aliados y organismos internacionales a fin de conseguir la ayuda necesaria para contrarrestar la crisis por el covid-19.

«Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a proteger a nuestra gente… Solo con confianza y valores democráticos, la ayuda de los países podrá llegar y eso solo lo tiene el gobierno encargado. Estamos juntos en esto y juntos vamos a superar esta emergencia», expresó.

Sé que la mayoría del país vive del día a día. Por eso, desde el Gobierno encargado y la @AsambleaVE, vamos a impulsar medidas por el bienestar de nuestra gente. La dictadura tiene que responder ya por las condiciones que creó.

Es momento de humanidad. #AuxilioParaVzla pic.twitter.com/ujDn6iwZ4E — Juan Guaidó (@jguaido) March 22, 2020

