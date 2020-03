Álex Márquez se llevó la primera carrera virtual de MotoGP

marzo 29, 2020 - 2:19 pm

Álex Márquez ya ha ganado su primera carrera en MotoGP, aunque haya sido de forma virtual, al imponerse en las consolas y en el circuito de Mugello a su hermano Marc, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Aleix Espargaró, Álex Rins, Miguel Oliveira, Iker Lecuona y Maverick Viñales.

Tras una breve sesión de calificación de 5 minutos y un sólo intento para hacer la vuelta rápida se configuró la parrilla de salida con los pilotos comentando la jugada en español, 1º. Quartararo, 2º. Bagnaia, 3º. Viñales, 4º Alex Márquez, 5º Marc.

En la salida de la carrera, a seis vueltas, Álex se puso primero. Quartararo y Viñales se tocaron. «Qué cabrón», soltó Maveric.

Pecco pasó a Álex, que le devolvió el adelantamiento. Las Suzuki se cayeron entre las bromas de Mir y Rins.

Álex hizo vuelta rápida en la mitad de la prueba y Marc se puso tercero. Lecuona se cayó y Viñales también cuando era cuarto e iba a por Marc Márquez. Pero luego Maverick pasó a Marc.

Puedes leer: La pandemia del coronavirus obliga a adaptarse al Mundial de MotoGP

Con más caídas y muchos adelantamientos, Álex Márquez se escapó y ganó fácil. «No has sacado a los perros dos días por estar jugando», bromeó Aleix. «Ya los saca Marc», replicó.

So much drama, and so much to cheer about!

La clasificación final fue 1º. Álex Márquez; 2. Pecco Bagnaia; 3º. Maverick Viñales; 4. Fabio Quartararo; 5º. Marc Márquez; 6º. Álex Rins; 7º. Joan Mir; 8º. Miguel Oliveira; 9º. Iker Lecuona; 10º. Aleix Espargaró.

Tras su victoria en la carrera virtual de MotoGP Marc Márquez dijo: «Mi único objetivo era no caerme, sabía que no era el más rápido. Un top 5 en Mugello está bien», bromeó, mientras que Álex echó más leña al fuego. «Mi único objetivo era ganar a mi compañero de equipo. Espero mantener el liderato en la próxima competencia».

History made! 👏

Victory in the first ever #MotoGP Virtual Race will go down as one of @alexmarquez73 greatest triumphs surely! 🎮#StayAtHomeGP 🏡 pic.twitter.com/MSyesffub7

— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) March 29, 2020