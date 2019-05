Salud para niños venezolanos en Colombia es obligatoria sin importar estatus migratorio

mayo 24, 2019 - 1:55 pm

La Corte Constitucional de Colombia manifestó que los menores deben tener garantizados los servicios de salud necesarios para el desarrollo de la infancia, sobre todos los recién nacidos. Le contamos por qué es importante esta decisión.

A Daniela y a Jesús le negaron la inscripción de su bebé al SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales de Colombia) porque “no se cumplía con los requisitos”, pues, aunque el menor de un año nació en Cesar (territorio colombiano), sus padres son venezolanos. El Hospital Regional de Aguachica, que rechazó la solicitud, argumentó que como los papás del niño no contaban con nacionalidad colombiana, el bebé no podía ser incluido el SISBEN como ellos pedían. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que esa decisión no solo fue equivocada, sino que vulneró los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana e igualdad del menor.

La Corte manifestó que las normas y la jurisprudencia constitucional de Colombia son claras para que se permita el acceso a la atención en salud de los niños y niñas recién nacidos, independientemente de la condición migratoria que puedan tener sus papás. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay casi tres millones de bebés que mueren en el periodo neonatal, por lo que se les recomienda a las naciones dar un proceso de asistencia continuo. Para la Sala de Revisión del caso, “es claro que el niño tiene derecho a acceder al sistema de salud, independientemente de la situación irregular de sus padres. Esta condición no puede ser motivo para denegar derechos fundamentales a personas tan vulnerables como lo son los recién nacidos”, dice la sentencia.

