Kawhi Leonard pone a los Raptors de Toronto a un triunfo de la final

mayo 24, 2019 - 11:00 am

Kawhi Leonard llegó a los Raptors de Toronto con la idea de que podría obtener otro título, que hiciera juego con el que había conseguido ya con San Antonio.

Con otro triunfo, el astro tendrá la oportunidad de disputar la serie en pos de otro anillo. Y esa victoria parece probable, si es que Leonard juega como lo hizo este jueves.

Con 35 puntos de Leonard los Raptors de Toronto salen airosos

Brilló con 35 puntos y los Raptors de Toronto vencieron 105-99 a los Bucks de Milwaukee para colocarse a un triunfo de avanzar a la final de la NBA.

“No tengo miedo de este momento”, dijo Leonard. “Esto es por lo que me he entrenado… Sólo trato de ganar. Para mí, lo importante es ser agresivo y no rehuir nada”.

Leonard fue el Jugador Más Valioso de la Final de la NBA en 2014, cuando los Spurs ganaron el cetro. Y está a punto de cerrar su primera campaña en Toronto, tras solicitar que San Antonio lo cediera en canje.

Ni los Raptors ni Leonard tienen queja alguna por aquella transacción.

La actuación de Leonard en los playoffs incluye un enceste justo cuando sonaba la chicharra para que Toronto venciera a Filadelfia en el séptimo partido de la semifinal de la Conferencia del Este. Y en la final de conferencia no ha dejado de aportar.

Sin dar muestras del dolor de pierna que lo aquejó en los dos partidos anteriores, Leonard llegó a la treintena de unidades por cuarta vez en la serie. El astro atinó cinco triples, capturó siete rebotes y entregó nueve asistencias para que los Raptors tomaran la ventaja por 3-2 en la final el Este.

Toronto es el primer visitante que se lleva la victoria en esta serie.

Fred VanVleet sumó 21 tantos, al acertar siete triples. Kyle Lowry añadió 17 puntos por los Raptors, que pueden sellar el pasaporte para la primera final en su historia. Si ganan el sábado como locales, se medirán con Golden State, bicampeón defensor de la NBA.

Giannis Antetokounmpo totalizó 24 puntos por Milwaukee, horas después de que se le eligió en forma unánime para el equipo ideal de la NBA.

“No vamos a rendirnos”, dijo Antetokounmpo. “Fuimos el mejor equipo de la liga (en la campaña regular). Hombre, no vamos a rendirnos. Vamos a dar todo lo que tenemos. No podemos darnos por vencidos, volveremos a Milwaukee más concentrados para vencer a los Raptors de Toronto”.

AP