Cristiano Ronaldo y Lewis Hamilton compartieron en el «box» de Mercedes en Mónaco

mayo 23, 2019 - 6:01 pm

El portugués Cristiano Ronaldo visitó al campeón mundial de automovilismo Lewis Hamilton en las prácticas rumbo al Gran Premio de Mónaco que se celebrará el próximo domingo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fórmula 1 compartió con sus millones de seguidores una fotografía del piloto de Mercedes junto al futbolista de la Juventus y presumió el extraordinario palmarés de ambas figuras del deporte mundial.

«Cinco títulos mundiales de F1 y cinco Balones de Oro entre estos dos», indicó la F1.

Ronaldo, quien fue galardonado como el Mejor Jugador de la Temporada 2018/19 de la Serie A, se proclamó campeón en Italia y no estará en el último partido de la temporada ante el Sampdoria. Cabe destacar que es la primera vez en cuatro años que el lusitano no disputará la Final de Champions League.

Por su parte, Hamilton se ubica en el primer lugar de la Fórmula 1 con 112 puntos y es el máximo candidato a ganar el Gran Premio de Mónaco.

Just the five F1 world titles and five Ballon d’Or awards between these two 🏁⚽️👀#F1 #MonacoGP 🇲🇨 @Cristiano @LewisHamilton pic.twitter.com/6uHoU0hDTX

— Formula 1 (@F1) 23 de mayo de 2019